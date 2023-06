Milan, il miglior Calabria: il terzino taglia un record personale

Milan, quella che sta per concludersi è sicuramente una delle migliori stagioni in serie A per Davide Calabria. Il terzino destro ha dimostrato, anche contro la Juventus, la propria affidabilità e la propria duttilità in funzione della squadra di Stefano Pioli.

Calabria, l’assist è di casa

Il cross vincente per la zuccata di Olivier Giroud è l’ennesimo assist di quello che è diventato un suo marchio di fabbrica. Secondo Opta, in questa stagione Calabria ha inanellato quattro servizi vincenti per i compagni, centrando il suo record personale in una stagione. Curioso è osservare come, degli ultimi sei assist globali, quattro di questi siano andati a beneficio dell’ariete francese.