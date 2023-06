Roma, Dybala rivela: “All’inizio ero perplesso”

In vista della gara contro il Siviglia, Paulo Dybala ha rilasciato alcune dichiarazioni

La Roma si prepara all’atto finale dell’Europa League, dove domani, mercoledì 31 maggio 2023, affronterà il Siviglia a Budapest. Potrebbe recuperare, almeno per la panchina, Paulo Dybala, ovvero il gioiello della squadra di José Mourinho.

Roma, le parole di Dybala

Paulo Dybala, prima del match contro il Siviglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kicker in merito al suo arrivo alla Roma e alla finale di Europa League: “All’inizio ero perplesso quando sono stato presentato al Colosseo. Per ciò che riguarda la finale, il ricordo di quella con il Real Madrid fa ancora male, non avevo mai provato niente del genere. Nella vita potresti avere una sola possibilità di vincere la Champions League. Ho vinto tanti trofei con la Juventus, ma rimpiango molto quella sconfitta“.