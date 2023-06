Sampdoria, una stagione disastrosa: finalmente la cessione a Raddrizzani

È stata una stagione disastrosa per la Sampdoria: per rivivere un finale così tragico bisogna andare indietro di 12 anni: l’ultima retrocessione, prima di questa stagione, risale al 2010/2011. Oltre al ritorno in Serie B, però, o blucerchiati stavano rischiando di dover ripartire dai dilettanti per dei gravi problemi societari.

Sampdoria, Ferrero ha ceduto alla corte di Raddrizzani

Dopo settimane intense, la Sampdoria ha un nuovo proprietario: il tira e molla tra Massimo Ferrero e Raddrizzani è stato vinto dal secondo, il quale questa sera, martedì 30 maggio 2023, insieme al trustee Gianluca Vidal, ha raggiunto l’accordo per il passaggio di proprietà con l’oramai ex presidente della squadra blucerchiata. Il proprietario del Leeds, insieme al suo socio d’affari, Manfredi, ha ottenuto anche il permesso di varare un aumento di capitale che permetterà alla Sampdoria di non essere a rischio fallimento dopo la retrocessione in Serie B.