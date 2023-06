Verso Siviglia-Roma, scopri tutti i dettagli delle due formazioni | Novità su Spinazzola e Dybala

Segui con noi tutte le informazioni in vista della finale di Budapest

E’ un’atmosfera trepidante quella a cui stanno andando incontro i tifosi di Siviglia e Roma, che si giocano trofeo in palio ma soprattutto una buona fetta di futuro visto che in ballo a Budapest c’è anche la qualificazione alla prossima Champions League. Mendilibar dopo la Juventus vuole battere i giallorossi di Mourinho e per farlo si affida ai vari Rakitic, Torres e En-Nesyri con Suso e Lamela le carte da giocare nel secondo tempo.

Dall’altra parte però c’è il Re di Coppe, Josè Mourinho che dopo la vittoria di Conference vuole portare ancora una volta in trionfo i giallorossi. Il tecnico portoghese ritrova i titolari a eccezione di Spinazzola e Wijnaldum, che partiranno dalla panchina. Lo Special One ritrova però dal 1′ Paulo Dybala

Siviglia-Roma, le probabili formazioni

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Montiel, Gudelk, Badé, Navas; Rakitic, Fernando; Gil, Torres, Ocampos; En-Nesyri. All.: Mendilibar

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho