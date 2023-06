Calciomercato Inter, Fabrizio Romano svela: “I nerazzurri vogliono un difensore del Real Madrid. Pavard ha costi elevati”

Intervenuto in una diretta Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano parla di un obbiettivo concreto dell’Inter: “L’Inter vuole Nacho: il club ha parlato con l’agente, c’è la possibilità che parta a zero. L’Inter ha avuto discussioni con il giocatore per capire i termini: ci sono altre squadre ma è un nome per l’Inter”. Il giornalista ha, quindi, confermato che l’interesse nerazzurro è concreto nei confronti del difensore del Real.

Romano gela i tifosi per Pavard

Per quanto riguarda un vecchio obbiettivo cercato dai nerazzurri a gennaio, Romano chiarisce la questione: “Volevano acquistare Pavard l’ultimo giorno di mercato invernale per rimpiazzare Skriniar, ma oggi ha costi veramente importanti”. Resta dunque difficile la pista che porta al difensore francese del Bayern Monaco.