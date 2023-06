Calciomercato Inter, proposta spagnola per la società di Mr. Zhang

Il 10 giugno si avvicina e la concentrazione è più alta che mai. L’Inter in questi 10 giorni che precedono la finale di Champions, potrebbe scrivere la storia. Potrebbe far tornare la coppa lì in bacheca, luogo dal quale manca da ben 13 anni cioè da quando mister Mourinho, conquistò il triplete portandosi a casa Champions, Coppa Italia e campionato. Se Instanbul verrà espugnata, allora all’appello mancherà solo lo scudetto, vinto quest’anno dall’imprendibile Napoli. Le forze quindi sia fisiche che mentali sono tutte rivolte all’atto finale che vedrà schierata nell’altra metà campo il Manchester City di Pep Guardiola, allenatore questo con una scia di successi di tutto rispetto. Nel frattempo però, parallelamente alla finalissima si avvicina anche il mercato. L’Inter sa benissimo che per riconfermarsi a tali livelli, dovrà necessariamente rinforzare la rosa con degli innesti mirati. A tal proposito un’ultimissima indiscrezione vorrebbe accostato un giocatore importantissimo alla squadra nerazzurra.

Calciomercato Inter, il difensore in scadenza col proprio club

José Ignacio Fernández Iglesias, più comunemente noto col nome di Nacho, è forse il nome più caldo delle ultime ore. Lo spagnolo in scadenza con il Real Madrid e dopo un sodalizio durato per ben 10 anni, potrebbe approdare nella nostra Serie A. I suoi agenti infatti, lo avrebbero proposto alla società interista, la quale dal canto suo sta realmente prendendo in considerazione la cosa. Nacho è un giocatore dall’indiscussa esperienza che con i Blancos ha calpestato i campi dei più prestigiosi club europei e non solo. Un innesto di tutto rispetto che però avendo 33 anni potrebbe far sorgere qualche perplessità alla dirigenza nerazzurra. Le prossime settimane sapranno fornirci maggiori dettagli.