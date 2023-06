Calciomercato Juventus, lo spogliatoio non lo vuole più | È rottura totale

Non si respira aria buona dalle parti della Continassa. Inoltre, Allegri non sarebbe più visto di buon occhio dai senatori dello spogliatoio bianconero. Giocatori come Vlahovic, Chiesa, Di Maria, Szczesny, Cuadrado e Paredes sono in totale disaccordo con il modo di allenare e soprattutto di proporre calcio da parte del tecnico toscano. Allegri, quindi, sembrerebbe non avere più in mano lo spogliatoio della Juventus e anche la fiducia della dirigenza sta venendo a mancare. Anche Sarri ebbe una situazione simile ed infatti a fine stagione il tecnico attuale della Lazio venne esonerato.