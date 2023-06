Calciomercato Juventus, non più certa la sua partenza

Che la Juventus in questa stagione abbia avuto un percorso piuttosto travagliato è ormai sotto gli occhi di tutti. Con Vlahovic che ha deluso le aspettative, un Di Maria dato ormai per uscente così come Rabiot e Paredes, e non meno importante l’uragano delle indagini che ha travolto la società, la squadra della prossima stagione sarà sinonimo di rinascita. Indubbiamente il mercato subirà un ridimensionamento. Si procederà prima col fare cassa e poi ci si muoverà per portare nuovi innesti a Torino. Innesti questi che non dovranno rappresentare spese folli da parte della società che anzi punterà su nomi giovani e promettenti, che possano garantire un sodalizio con la vecchia signora da qui in avanti. Verranno rivalutate poi anche molte situazioni “ballerine”, una delle quali riguarda proprio la permanenza o meno di mister Allegri sulla panchina bianconera.

Calciomercato Juventus, molto dipenderà dal nuovo asset societario

Massimiliano Allegri e il club juventino, sono legati ancora da due anni di contratto e di conseguenza l’ipotesi che il tecnico toscano possa lasciare Torino, non è del tutto confermata. Di certo le premesse non farebbero ben sperare ma proprio in virtù del fatto che nella prossima stagione la squadra dovrà rinascere, ripartire, rifondarsi, il volere di Allegri potrebbe essere proprio quello di proseguire. Molto dipenderà anche dal nuovo direttore sportivo che si insedierà negli uffici della Continassa. A tal proposito il nome resta sempre lo stesso ossia Giuntoli del Napoli. Il suo arrivo nello staff dirigenziale indubbiamente porterà quel plus di cui la società ha tanto bisogna e, perché no, la cosa potrebbe ancora una volta riconfermare Allegri anche nella prossima stagione.