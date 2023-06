Calciomercato Juventus, occhi sul nuovo esterno: concorrenza a Milan e Napoli

Dopo la sentenza che ha visto la Juventus uscire dalla manovra stipendi solamente con un’ammenda, oltre ai 10 punti di penalizzazione inflittigli per le plusvalenze, i bianconeri potrebbero qualificarsi ancora in Europa, Uefa permettendo. Nel frattempo, nonostante la situazione che fino ad oggi era incerta, la Vecchia Signora stava pensando lo stesso alla sessione estiva del mercato.

Juventus, Pulisic obiettivo concreto

In virtù di ciò, la Juventus starebbe cercando degli esterni offensivi: proprio per questa ragione, dato che è in uscita dal Chelsea, i bianconeri, secondo quanto riportato da ESPN, starebbero pensando a Christian Pulisic, ala del Chelsea. I Blues valuterebbero il calciatore americano circa 20 milioni di euro, un’opportunità da sfruttare per la Vecchia Signora, che, però, dovrà stare attenta a Milan e Napoli che avrebbero messo gli occhi sul numero 10 della formazione di Mauricio Pochettino.