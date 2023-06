Calciomercato Lazio, Sarri vuole il vice Immobile: spunta un nuovo nome

La Lazio è certa di partecipare alla prossima edizione della Champions League e, dunque, ciò cambia gli scenari di mercato: Maurizio Sarri chiede insistentemente alla società un calciatore in grado di sostituire Ciro Immobile, in quanto gli servirebbero una punta affidabile da alternare all’attaccante napoletano.

Lazio, Simeone in cima alla lista di Sarri

In virtù di ciò, la dirigenza della Lazio vorrebbe accontentare il tecnico toscano: sono molti i nomi che circolano nel mirino della società biancoceleste: tra questi ci sarebbero Retegui e Pinamonti, ma nelle ultime ore sembrerebbe essere balzato in cima alla preferenze un altro attaccante. Si tratterebbe di Giovanni Simeone, il quale non è ancora stato riscattato dal Napoli: Sarri vorrebbe il centravanti argentino, perfetto per alternarsi ad Immobile date le caratteristiche simili al numero 17 della Lazio. L’ex calciatore del Verona, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sembrerebbe aver dato disponibilità al trasferimento nella Capitale, ma ci sarebbe da capire la volontà del Napoli sulla situazione legata al centravanti. L’alternativa più plausibile, invece, dovrebbe essere Arkadiusz Milik, il quale con molta probabilità non verrà riscattato dalla Juventus.