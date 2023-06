Calciomercato Milan, Loftus-Cheek o il Sergente? I L’ora della verità

Milan, sono giorni caldi per il mercato rossonero, incentrato sul rinforzamento della rosa per la prossima stagione. Uno dei ruoli su cui c’è necessità di intervenire è quello del centrocampista. L’infortunio di Ismael Bennacer, che starà ai box presumibilmente fino a novembre, ha accelerato i tempi. Un inizio di stagione senza l’algerino spinge la dirigenza alla ricerca di un vero e proprio titolare.

Loftus-Cheek o Milinkovic-Savic, il Milan vuole un big

Le due piste seguite dal Milan portano a Londra, sponda Chelsea, e a Roma. Sono Loftus-Cheek e Milinkovic-Savic i due candidati per sbarcare a Milanello. Il primo sembra essere il più vicino, seppur la distanza con i Blues non sia ancora stata colmata. Nel caso del serbo, invece, ad aiutare è il suo contratto in scadenza nel 2024. Una variabile a favore del Milan, che non permette a Claudio Lotito di non chiedere una cifra monstre per la sua cessione. Un bivio che presto il Milan indirizzerà verso una sola strada.