Calciomercato Milan, missione rinnovo per Maignan: Maldini pronto a blindarlo

Milan, i rossoneri a breve apriranno i discorsi per il rinnovo di Mike Maignan. L’estremo difensore ex Lille è diventato, in questi due anni, uno dei portieri più forti del mondo. Paolo Maldini non vuole correre rischi.

Milan, pronto il rinnovo con adeguamento

Per questo, la dirigenza rossonera vuole allungare il contratto del portiere francese. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale si vorrebbe portare la nuova scadenza al 2028, con un ingaggio che passerebbe da 2,8 a 4 milioni di euro annuali. Consapevole delle sirene che potrebbero arrivare dall’estero, Via Aldo Rossi vuole mettersi al sicuro e assicurare a Maignan il riconoscimento che si è guadagnato sul campo.