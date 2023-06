Calciomercato Roma, occhio al Milan: i rossoneri puntano un attaccante

La Roma si sta preparando alla finale di Europa League che si terrà questa sera, mercoledì 31 maggio 2023, alle ore 21:00 a Budapest: José Mourinho avrebbe la possibilità di portare nella Capitale il secondo trofeo europeo consecutivo dopo la Conference League. Nonostante una partita fondamentale per la stagione della squadra capitolina, che permetterebbe ai giallorossi di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, e anche come testa di serie, circolano già alcune voci di mercato.

Roma, il Milan punta El Shaarawy

Uno dei calciatori apprezzato dai tifosi grazie al suo impegno e alla sua utilità potrebbe partire nella sessione estiva del calciomercato: si tratta di Stephan El Shaarawy, il quale ha il contratto in scadenza a giugno. Se la Roma vorrà trattenere il suo esterno offensivo dovrà muoversi sin da subito in quanto ci sarebbero alcune squadre sul calciatore, in particolare una che milita in Serie A: secondo quanto riportato da Tuttosport si tratterebbe del Milan, che in estate potrebbe cedere Ante Rebic e Divock Origi. Quello del Faraone sarebbe un ritorno in casa rossonera, ma prima di valutare l’offerta rossonera, il numero 92 giallorosso vorrebbe capire quante possibilità di rinnovo avrebbe con la società capitolina.