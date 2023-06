Milan, il budget estivo può aumentare a una condizione

Milan, le cessioni come chiave per investire

Milan, come riferito molti organi di stampa sportiva, il budget rossonero per la sessione estiva di mercato sarà di circa 50/70 milioni di euro. Una quota molto vicina a quella della scorsa stagione, la quale venne investita per la maggior parte nell’acquisto di Charles De Ketelaere.

Milan, le cessioni per finanziare colpi extra

La necessità del Milan di coprire più caselle di campo impedirà ai tifosi rossoneri di vedere operazioni simili a quella che portò il belga a Milanello. Oltre al centrocampista, i rossoneri cercheranno di acquistare anche un attaccante, un vice Theo Hernandez, un vice Leao e un trequartista. Per avere ancora maggiori risorse, Maldini e Massara dovranno necessariamente cedere gran parte dei giocatori che non rientrano più nei piani. Divock Origi e Ante Rebic, in questo senso, sono i due giocatori che dovrebbero garantire un introito importante. La strada sembra chiaro, meglio si vende, più si potrà reinvestire.