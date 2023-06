Milan, mezzo Maignan fa numeri da leader I le statistiche del francese

Milan, Mike Maignan ha vissuto una stagione condizionata, in particolare nella prima parte, dagli infortuni. Nonostante questo, però, l’estremo difensore francese ha collezionato numeri importanti, che fanno di lui uno dei top in serie A.

Maignan, una saracinesca descritta dai numeri

Le statistiche stagionali di Mike Maignan raccontano più di ogni altra cosa la sua leadership. L’ex Lille, infatti, ha collezionato 21 presenze, con 20 gol subiti. Il dato interessante, però, è che in 8 occasioni è arrivato un clean-sheets. La porta inviolata, quindi, resta una delle costanti per Maignan, ormai consacrato come uno dei portieri più forti del mondo.