Milan, Openda profilo gradito I I numeri che impressionano Maldini

Milan, una delle priorità del prossimo mercato rossonero sarà l’attaccante. Con un Giroud ancora efficace, ma con una carta d’identità che dice 37 anni a settembre, gli occhi sono puntati sul reparto offensivo. Considerati gli addii ormai certi di Rebic e Origi, in Via Aldo Rossi si lavora all’arrivo di almeno un giocatore dal gol nel sangue.

Milan, i numeri di Openda e una candidatura interessante

Il Milan sta valutando attentamente la candidatura di Lois Openda. Classe 2000, l’attaccante del Lens ha chiuso una stagione particolarmente positiva con la maglia del Lens. Sono 20 i gol in 36 partite quelli realizzati dal belga, che hanno contribuito in maniera importante al ritorno del Lens in Champions League. Openda è una prima punta duttile, che si sa adattare e può spaziare su tutto il fronte offensivo. La scadenza del contratto (2027) è il punto di forza nelle mani del Lens, che da una sua cessione vorrebbe monetizzare il più possibile. Maldini e Massara lo sanno e, se volessero affondare, dovrebbero farlo prima dell’eventuale inserimento di un top club europeo e dell’innesco di un’asta a suon di milioni.