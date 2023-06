Roma, il Siviglia recupera il difensore: partirà titolare

Stasera andrà in scena la prima finale delle tre competizioni europee. A scontrarsi saranno Siviglia e Roma che si sono meritate, di gran lunga, il posto nella finale di Budapest. I spagnoli, padroni di questa competizione, affronteranno questa volta l’avversario scomodo chiamato Roma, guidati dal mentalista Josè Mourinho. I giocatori sono pronti e carichi per il big match ma alcuni di essi saranno assenti, come per esempio Acuna, visto il rosso preso contro la Juventus, ma nelle ultime ore era in dubbio un altro calciatore.

Roma, Badè ci sarà per la finale

Loic Badé, non ha preso parte alla seduta di allenamento con la squadra ed è a forte rischio per la finale di domani. Al suo posto, si riscalda Marcao, pronto a dare il meglio. Il difensore francese, però, ha ricevuto solo una forte contusione, e sicuramente, verrà schierato tra gli 11 titolari.