Siviglia-Roma: le 10 curiosità che (forse) non sai sulla finale di Europa League

Stasera ci si gioca una stagione intera per Siviglia e Roma. La prossima stagione sarà organizzata sul come finirà questa sfida. Per questo motivo abbiamo preparato per voi una serie di curiosità che crescerà ancora di più la preparazione in ogni singolo dettaglio della partita che ci aspetterà.

Curiosità e statistiche sul match di Budapest

1) Il Siviglia ha vinto sei titoli in Europa, tutti in Coppa UEFA/Europa League. Se dovesse vincere il settimo titolo contro la Roma, solo cinque squadre vanterebbero più trofei nelle competizioni europee: Real Madrid (16), Barcellona (12), Milan (9), Liverpool (9), Bayern Monaco (8).

2) Gli andalusi hanno sempre vinto la competizione nelle precedenti sei volte in cui hanno raggiunto la finale (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020).

3) La Coppa UEFA/Europa League è stata vinta in 12 occasioni da allenatori spagnoli, più degli allenatori di ogni altra nazione e nelle ultime dieci finali ben sei volte hanno trionfato allenatori spagnoli.

4) Il giorno della finale, Jesus Navas avrà 37 anni e 191 giorni e diventerà quindi il giocatore più anziano a partecipare a una finale di Europa League dai tempi di David Weir con i Rangers contro lo Zenit nel 2008 (38 anni e 4 giorni). Inoltre Navas ha già vinto questa manifestazione con il Siviglia nel 2006.

5) La prima e unica volta che la Roma ha giocato una finale di Coppa UEFA/Europa League risale al 1991 quando perse contro l’Inter di Trapattoni.

6) L’ultima volta che la Roma affrontò il Siviglia perse 2-0 negli ottavi di finale di Europa League nella stagione 2019/2020 dove poi gli andalusi vinsero in finale contro l’Inter.

7) Dopo la Conference League dello scorso anno, la Roma potrebbe vincere un trofeo europeo per due stagioni di fila. Solo quattro volte nella storia del calcio questo evento ha riguardato squadre italiane: Inter nel 1964 e 1965, Milan nel 1968 e nel 1969, Juventus nel 1984 e 1985 e Milan nel 1989 e 1990.

8) Se la Roma dovesse vincere la finale contro il Siviglia, José Mourinho diventerebbe l’allenatore più vincente della storia in competizioni europee superando Giovanni Trapattoni (5).

9) Per la quarta volta verrà ospitata una finale europea in Ungheria e per la prima volta dal 1985 quando il Real Madrid vinse contro il Fehervar.

10) L’ultima volta che le due squadre giocarono una partita europea nello stadio di Budapest, entrambe persero. La Roma nel 1964 quando perse 1-0 contro il Ferencvaros mentre il Siviglia perse la Supercoppa UEFA contro il Bayern Monaco per 2-1.