Siviglia-Roma, probabili formazioni e dove vederla

I giallorossi a caccia della loro prima Europa League

È il giorno della finale di UEFA Europa League. La Roma sfida il Siviglia a Budapest, alla Puskás Aréna, questa sera alle 21. Seconda finale europea consecutiva per la Roma, detentrice della Conference League, che cerca la prima Europa League della sua storia. Quella di questa sera sarà la seconda finale tra Europa League e vecchia Coppa UEFA per i giallorossi, la cui ultima apparizione nell’atto conclusivo risale alla stagione 1990/1991 contro l’Inter, terminata con vittoria dei nerazzurri grazie ad un totale, tra andata e ritorno (non ancora presente il format della finale come partita secca), di 2-1. Tuttavia, la Roma dovrà fare i conti con la “Regina” della competizione, detentrice per ben 6 volte del trofeo. Il Siviglia ha vinto tutte e sei le finali di Europa League disputate nella sua storia (2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2019-2020). Le due formazioni si sono già affrontate nella competizione nella stagione 2019/2020, vinta proprio dalla squadra andalusa, nell’ottavo di finale disputato, per causa Covid, in partita secca a Duisburg, in Germania, terminata per 2-0 per gli spagnoli con reti di Reguilón e En-Nesyri. Il match sarà visibile su DAZN, Rai Uno, Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), e in straming su DAZN, Rai Play, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Telles; Rakitic, Fernando; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar