Tiago Pinto: “Un orgoglio fare parte della storia della Roma. Qui c’è senso di appartenenza”

Queste le parole di Tiago Pinto, gm della Roma, ai microfoni di Sky Sport:

Si parla tanto di tecnica, tattica e business, ma questa gente è il cuore di qualsiasi progetto.

“Hai detto la cosa giusta, possiamo parlare di tutto ma quello che vogliamo è dare gioia alle persone, loro fanno la differenza”.

Dybala?

“Oggi Dybala, nel passato altri giocatori. C’è senso di appartenenza col club e con l’allenatore, per il rapporto che ha con i giocatori. Per me è un orgoglio. Abbiamo parlato in passato degli sforzi di Smalling e Belotti, oggi tocca a Dybala e speriamo che possa darci una gioia”.

Totti?

“A Roma parlare di Francesco è speciale. È il giocatore più grande della storia della Roma, è un onore che lui oggi sia vicino alla squadra per portare energia positiva”.

Monchi ha raccontato la sua esperienza a Roma. Lei ha capito la piazza?

“Il giorno in cui andrò via potrete dire che sono scarso o che ho sbagliato, ma che non abbia capito la piazza non potrete dirlo. Per me è e sarà sempre un orgoglio rappresentare i tifosi e aver fatto parte della storia della Roma”.