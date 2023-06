Brescia-Cosenza, probabili formazioni e dove vederla

La permanenza in B passa dal Rigamonti

Ritorno dei play-out di Serie B tra Brescia e Cosenza, la permanenza nella categoria passa dal Rigamonti, questa sera alle 20.30. Il Cosenza parte con il vantaggio conquistato nell’andata di giovedì, grazie all’1-0 con rete di Nesti. Il Brescia ha un solo risultato per provare a restare in Serie B, vincere. I lombardi giocano un campionato di terza serie dalla stagione 1984/1985, e non retrocedono dalla B alla C dal campionato 1981/1982; i calabresi hanno disputato, invece, il loro ultimo campionato di C, ottenendo la promozione ai play-off, nella stagione 2017/2018. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.



Le probabili formazioni:

BRESCIA (4-3-3): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Labojko, Bjorkgren; Rodriguez, Bianchi, Ayé. Allenatore: Gastaldello.

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio; Praszelik, Voca, Florenzi; Marras, Cortinovis; Zilli.