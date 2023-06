Calciomercato Inter, due gli obiettivi per la difesa | Decisione a breve

In casa Inter si continua a pensare al sostituto di Skriniar, visto che l’assenza del difensore slovacco sarà pesantissima per uno che è stato il simbolo e capitano dei colori nerazzurri. Preso atto però della sua decisione di andare in Francia, Marotta e Ausilio stanno lavorando già al sostituto vagliando una serie di nomi per il futuro.

Questo il punto fatto da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato: “Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Real Madrid mentre il difensore francese ha dei costi molto alti ed è legato al Bayern Monaco fino al 2024. L’Inter, comunque, è concentrata sul finale di stagione, poi penserà ad incontrare i vari giocatori in scadenza per capirne la fattibilità“.