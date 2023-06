Calciomercato Juventus, Vlahovic sempre più vicino all’addio | Duello tra due big

Fabrizio Romano, tramite il suo profilo Twitter, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic, che potrebbe essere lontano da Torino. Queste le parole del noto esperto: “Dušan Vlahović, di sicuro rimane parte della lista del Bayern come accennato la scorsa settimana in quanto Thomas Tuchel è un grande fan dell’attaccante serbo. Anche Kolo Muani, nella lista. I colloqui con la Juventus non sono ancora avanzati o concreti. Dipenderà dal prezzo del cartellino e dal nuovo direttore della Juve”.

Non c’è solo il Bayern però perchè il Chelsea avrebbe pronti 80 milioni di euro per arrivare all’ex Fiorentina.