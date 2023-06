Il Siviglia batte la Roma ai rigori e vince per la settima volta l’Europa League

Il Siviglia vince l’Europa League

Il Siviglia vince l’Europa League dopo una battaglia lunga 90 minuti più i 22 minuti di recupero totali accordati da Taylor, rigore decisivo segnato da Montiel.

La cronaca

Inizia bene la Roma che controlla il match, ma che soprattutto non concede linee di passaggio al Siviglia che fatica a costruire un’azione degna di nota. I giallorossi pressano, creano un’occasione con Spinazzola e passano in vantaggio al 35′ grazie ad un pallone recuperato da Mancini a centrocampo, lancio preciso per Dybala che in diagonale batte Bounou. Il Siviglia non ci sta e proprio nel finale un tiro dal limite di Rakitic coglie il palo alla sinistra di Rui Patricio. Il Siviglia pareggia al 55′ con Mancini che clamorosamente devia in rete un cross dalla destra di Navas. Al 66′ clamorosa occasione per la Roma. mischia in area ci prova Abraham poi Ibanez tutto solo svirgola il pallone. Al minuto 83′ è Belotti servito da Pellegrini, a sfiorare la rete con un tocco a due metri dal Bounou. Il match finisce ai supplementari dove non accade niente fino al maxi recupero dove Smalling con un tiro di testa arcuato colpisce la traversa.

Il tabellino

Siviglia-Roma 4-2 DCR

SIVIGLIA (4-2-3-1): 13 Bounou; 16 Navas (94′ Montiel), 22 Badé, 6 Gudelj, 3 Alex Telles (94′ Rekik); 10 Rakitic, 20 Fernando; 55 Ocampos, 21 O. Torres (46′ Suso), 25 Gil (46′ Lamela); 15 En-nesyri.

A disp. 1 Dmitrovic, 31 Lopez, 2 Montiel, 43 Bueno, 38 Hormigo, 24 Gomez, 7 Suso, 4 Rekik, 12 Mir.

All. José Luis Mendilibar

ROMA (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 19 Celik (91′ Zalewski), 4 Cristante, 8 Matic (120′ Bove), 37 Spinazzola (106′ Llorente); 7 Pellegrini (106′ El Shaarawy), 21 Dybala (68′ Wijnaldum); 9 Abraham (75′ Belotti).

A disp. 99 Svilar, 63 Boer, 14 Llorente, 59 Zalewski, 25 Wijnaldum, 68 Tahirovic, 52 Bove, 62 Volpato, 21 Dybala, 58 Missori, 20 Camara, 11 Belotti.

All. José Mourinho

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

MARCATORI: 35′ Dybala, 55′ (A) Mancini

NOTE – Ammoniti: 22′ Matic, 38′ Mir, 45′ Pellegrini, 48′ Mancini, 65′ Cristante, 66′ Rakitic, 74′ Celik, 105′ Zalewski 110′ Lamela, 122′ Jordan, 125′ Montiel