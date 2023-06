Milan, l’ago Brahim Diaz condiziona la bilancia del mercato

Milan, il destino del mercato rossonero degli attaccanti dipende dal futuro di Brahim Diaz. Il folletto spagnolo è in bilico tra Blancos e club meneghino. Una scelta in un senso, o in un altro, condizionerà non poco le decisioni estive.

Milan, Brahim Diaz ancora in bilico

Paolo Maldini e il Real Madrid sono in contatto per sciogliere il nodo sulla situazione attorno a Brahim Diaz. Al momento, come riferisce Antonio Vitiello per Milan News, Gerry Cardinale non è intenzionato ad andare oltre i 18/20 milioni di euro per acquistare il giocatore. Visto l’addio vicino di Marco Asencio, però, i Blancos potrebbero decidere di trattenerlo. In tutto questo, il Milan dovrà acquistare anche un esterno destro d’attacco e una punta. Un eventuale acquisto di Brahim Diaz toglierà, inevitabilmente, budget a queste operazioni.