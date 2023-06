Karim Benzema vola in Arabia Saudita, ora è arrivata l’ufficialità . L’attaccante ex Real Madrid ha firmato un contratto fino al 2026 con l’Al Ittiihad, storico club rivale dell’Al Nassr – dove gioca il suo ex compagno di squadra, Cristiano Ronaldo e dove c’era anche Rudi Garcia, aspettando un possibile arrivo di Lionel Messi.