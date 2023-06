Calciomercato Inter, Marotta: “Lukaku è un gran professionista, ma non è nostro. E sul City..”

L’Inter si avvia a giocare la sua ultima partita della stagione: un match insperato dai tifosi nerazzurri, che ora sognano il grande colpo anche se di fronte avranno un Manchester City che non vuole fare sconti a nessuno. Nel frattempo si parla sempre di calciomercato e, a sorpresa, nelle ultime ore Lukaku è stato accostato alla Juventus.

Inter, le parole di Marotta

In merito alla stagione, e non solo, Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, rilasciando alcune dichiarazioni: “Questa finale è un motivo di grande orgoglio per tutti, dalla società all’area tecnica. È il giusto premio per il lavoro svolto che ci ha portato a salire il gradino più importante d’Europa sul piano calcistico”. Sul rinnovo di Inzaghi, l’Ad dell‘Inter ha affermato: “Nel calcio i pronostici si possono ribaltare, il Manchester City è il grande favorito ma noi vogliamo ben figurare nella speranza che il sogno diventi realtà. Si Lukaku, invece, ha dichiarato: “Romelu è un grande professionista, benvoluto da tutti ed è anche un grande calciatore. Ci fa molto comodo, ma non è di nostra proprietà. Il 30 giugno inizieremo le contrattazioni, ma non si può fare un’ipotesi al momento”. Sulla finale contro il City, invece, l’ex Ad della Juventus ha dichiarato: “Nel calcio i pronostici si possono ribaltare, il Manchester City è il grande favorito ma noi vogliamo ben figurare nella speranza che il sogno diventi realtà”.