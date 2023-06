Calciomercato Inter, Marotta tenta il grande colpo a centrocampo

L’Inter, con la finale di Champions alle porte, non è focalizzata sul calciomercato ma il dg Marotta sta comunque portando avanti trattative e sondaggi per rinforzare la rosa nerazzurra. Il dg nerazzurro proverà a regalare a Simone Inzaghi un top player per il centrocampo, anche se la trattativa non sarà facile.

Calciomercato Inter, anche i nerazzurri su Milinkovic

Come riportato da Sportitalia, è Milinkovic-Savic il primo nome individuato dai nerazzurri per rinforzare il reparto di centrocampo nella prossima stagione, probabilmente in caso di cessione di Brozovic. Inzaghi, che lo ha già allenato alla Lazio, apprezza il centrocampista serbo e Lotito potrebbe decidere di cederlo in caso di offerte a partire da 35 milioni.