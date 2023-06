Calciomercato Inter, nuovo nome per la difesa: arriva dalla Premier

Non è una novità che l’Inter stia cercando il possibile sostituto di Skriniar, da tempo. La partenza dello slovacco, che approderà al PSG, costringe i nerazzurri a valutare profili di alto livello. Marotta sta muovendo i primi passi per cercare di trovare l’occasione giusta, e a darne conferma e Fabrizio Romano, noto giornalista specializzato in calciomercato.

Inter, Koulibaly per il dopo Skriniar

Come dicevamo in precedenza, Fabrizio Romano ai microfoni di SosFantaLive, ha accesso la trattativa per Koulibaly. “Koulibaly? Bisognerà capire cosa vorrà fare Pochettino, che parlerà con un po’ di giocatori nei prossimi giorni, incluso il difensore senegalese”.