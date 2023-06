Calciomercato Inter, sfuma Nacho | Il difensore rinnova coi ‘Blancos’

Il futuro di Nacho sarà ancora al Real Madrid. Il difensore di Carlo Ancelotti, inseguito in passato da Roma, Lazio e Napoli e ora dall’Inter, ha deciso di restare coi Blancos e di rinnovare il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Inter, Nacho resta al Real Madrid

“Nacho ha avuto un’offerta dall’Inter, così come dalla MLS, ma alla fine ha deciso di non cambiare aria e continuare al Real Madrid”, queste quanto confermato da AS che spiega poi come il difensore sarà il nuovo capitano vista la partenza negli Emirati arabi di Karim Benzema.