Calciomercato Juventus, Allegri sacrifica tre giocatori per arrivare al centrocampista

La Juventus studia la formula per arrivare a Frattesi

La Juventus ripartirà da Massimiliano Allegri anche nella prossima stagione: il tecnico livornese, a meno di clamorosi ribaltoni, continuerà la sua avventura sulla panchina bianconera e sta già pianificando il mercato con i dirigenti juventini. Uno degli obiettivi è Davide Frattesi, anche se la concorrenza per il centrocampista del Sassuolo è molto agguerrita.

Calciomercato Juventus, pronte tre contropartite per arrivare a Frattesi

Come riportato da Sky Sport, per convincere il Sassuolo a cedere Frattesi, valutato 40 milioni di euro, i bianconeri avrebbero proposto agli emiliani tre contropartite tecniche, ovvero Ranocchia, di rientro dal Monza, De Winter, nell’ultima stagione in prestito all’Empoli, e Soulè. Su questi presupposti, la trattativa potrebbe sbloccarsi a cifre sostanzialmente più basse.