Calciomercato Juventus, sfuma l’obiettivo per la difesa | Gli aggiornamenti

Calciomercato Juventus, Bensebaini al Borussia Dortmund

Sfuma l’obiettivo della Juventus Rami Bensebaini. Il laterale algerino, accostato spesso ai bianconeri, in scadenza con il Borussia Monchengladbach, ha firmato con il Borussia Dortmund. Il calciatore, preso per sostituire il partente Guerreiro, ha firmato un contratto di quattro anni. Il club giallonero ha già annunciato l’acquisto del calciatore.

Bensebaini, i numeri del calciatore

Il calciatore algerino ha totalizzato in questa stagione 30 presenze (28 in Bundesliga e 2 in Coppa di Germania), realizzando 7 reti (6 in Bundesliga e 1 in Coppa di Germania). Bensebaini vestirà la maglia del Borussia Dortmund a partire dalla prossima stagione.