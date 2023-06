Calciomercato Lazio, la Spagna chiama Luis Alberto

All’inizio giocava poco, poi sembrava avesse alcuni mal di pancia, ma la pazienza e il lavoro lo hanno ripagato poiché è diventato uno dei perni del centrocampo di Maurizio Sarri. Parliamo ovviamente di Luis Alberto, centrocampista spagnolo che potrebbe lasciare la Lazio durante l’estate.

Calciomercato Lazio, il Cadice sogna Luis Alberto

Sulle tracce del calciatore c’è il Cadice, club che dopo aver ottenuto la salvezza, è tornato ad insidiare Lotito tramite le parole del proprio presidente, Manuel Vizcaino. Queste le sue parole: “Luis Alberto può giocare per il Cadice se vuole. Nelle condizioni economiche in cui versa non può giocare ora e non poteva farlo a Natale, ma gioca in una squadra che parteciperà alla Champions League e lì è fondamentale. A Natale ha fatto uno sforzo, come tutti. Come la mettiamo se viene Luis Alberto e non viene nessun altro? Le risorse sono quelle che sono. E Luis Alberto si è guadagnato i soldi che percepisce. Prima deve volerlo, deve volere la sua squadra, che ha pagato una fortuna per lui. Luis Alberto ha sempre detto di voler venire e si è impegnato molto a Natale, ma il club ha detto di no”.