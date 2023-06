Calciomercato Lazio, Sarri insiste per un esterno: concorrenza al Milan

La Lazio è arrivata seconda in campionato: un risultato storico pensando che ad agosto nessuna la dava tra le prime quattro forze del campionato. La qualificazione in Champions League impone alla società biancoceleste un mercato diverso da quello delle ultime stagioni: per questa ragione Lotito vorrebbe accontentare Sarri, il quale avrebbe richiesto degli acquisti importanti.

Lazio, testa a testa con il Milan per Berardi

In virtù di ciò, Maurizio Sarri vorrebbe Domenico Berardi: l’esterno del Sassuolo oramai è una realtà della Serie A. Il numero 10 neroverde, secondo la maggior parte della critica, sarebbe pronto ad un salto di qualità: come riportato da La Repubblica, i biancocelesti devono fare i conti con il Milan, che sarebbe in vantaggio. Lotito, dal canto suo, avrebbe la carta Cancellieri, seguito la scorsa estate proprio dal Sassuolo, per arrivare al laterale offensivo: sarà questa la strategia vincente del club capitolino? Lo scopriremo nelle prossime settimane.