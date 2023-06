Calciomercato Milan, occhi su due svincolati della Bundesliga | I dettagli

Il Milan, dopo la separazione con Maldini e Massara che a breve diventerà ufficiale, dovrà riassestarsi in ambito dirigenziale anche per quanto riguarda il calciomercato: i rossoneri, dopo la trattativa quasi chiusa per per Kamada a parametro zero, guardano ancora in Bundesliga alla ricerca di occasioni.

Calciomercato Milan, si valutano Thuram e N’Dicka a parametro zero

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono attenti alla situazione di Marcus Thuram, obiettivo di antica data un po’ abbandonato ma pronto a tornare protagonista. Il fraccese è in uscita dal Gladbach e si prende a zero ma ha una folta concorrenza. Evan N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte che il Milan ha trattato anche lo scorso anno, ora è a un passo dalla Roma, ma i rossoneri proveranno un affondo in extremis.