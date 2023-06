Calciomercato Roma, il centrocampista non verrà riscattato | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Roma, Camara torna all’Olympiacos

Termina dopo solo una stagione l’avventura giallorossa di Medy Camara, centrocampista guineano classe 97′ arrivato in prestito dall’Olympiacos. Secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, la società giallorossa non vorrebbe riscattare il calciatore che, di conseguenza, tornerà a vestire la maglia del club greco.

Camara, i numeri dell’avventura romanista

Camara ha collezionato, in maglia giallorossa, un totale di 21 presenze complessive, giocando 913 minuti, non realizzando reti, ma mettendo un assist. Il calciatore tornerà, dunque, all’Olympiacos, squadra in cui ha totalizzato già 181 presenze. La Roma non pagherà gli 11,5 milioni per il riscatto del guineano.