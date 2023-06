Calciomercato Roma, nodo ingaggio: un big torna alla base

La Roma, dopo la sconfitta contro il Siviglia, riesce a mantenere la quinta posizione che vale l’Europa League: il gol di Dybala su rigore al 90′ ha permesso ai giallorossi di arrivare davanti ad Atalanta e Juventus. Finita la stagione si torna a parlare di calciomercato.

Roma, Wijnaldum non sarà riscattato

Arrivato alla Roma con ottime premesse, Georginho Wijnaldum, a causa dell’infortunio durante un allenamento estivo, non ha mantenuto le aspettative: il calciatore olandese, anche dopo essere rientrato in campo, ha deluso società e tifosi. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club giallorosso non dovrebbe riscattare l’ex calciatore del Liverpool a causa dell’ingaggio elevato e, in virtù di ciò, non vorrebbe corrispondere al PSG i 9 milioni di euro per avere a disposizione il centrocampista il prossimo anno.