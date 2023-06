Calciomercato Roma, vicino l’addio del difensore: Pinto vuole 40mln di euro

Pinto deve sacrificare qualcuno per fare cassa

Sembra finire qui l’avventura di Roger Ibanez alla Roma. Il centrale difensivo è pronto a fare spazio al nuovo acquisto Ndicka, e la sua vendita servirà per il FFP. Pinto ha già stretto per il difensore, ex Eintracht Francoforte, che andrà ad infoltire il reparto al momento più critico.

Roma, Ibanez tra Tottenham ed Atletico Madrid

Quelli con cui la Roma sta trattando da qualche tempo sono Atletico Madrid e Tottenham mentre il Newcastle sembra essersi defilato. Pinto non ha mai cambiato idea sulla valutazione di Ibanez che resta di 35-40 milioni mentre i primi sondaggi da parte delle due squadre superano di poco i 25.