De Laurentiis pronto a frenare la trattativa Giuntoli-Juventus | I dettagli

In casa Juventus continua a tenere banco la questione legata al ds del Napoli, Giuntoli. Secondo quanto riferisce “La Gazzetta dello Sport” il dirigente azzuro, che ha da tempo un accordo con la Juventus, è pronto a rinunciare ai bonus maturati con il Napoli pur di arrivare in bianconero.

Non la pensa così però il presidente De Laurentiis che non vorrebbe mandare il dirigente alla Juventus, che ha già pronto un contratto quinquennale da 1,5 milioni per l’ex calciatore. Si attendono sviluppi visto che il ds piace anche a Milan e Lazio, che ha già salutato Tare.