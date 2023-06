Il Celtic sulle tracce di Enzo Maresca per il dopo Postecoglou

Enzo Maresca potrebbe lasciare il City per andare al Celtic

Ange Postecoglou ha appena lasciato la panchina del Celtic, per essere nominato nuovo Manager del Tottenham, squadra che dovrà rifondare per poter nuovamente competere per le prime posizioni della Premier League, ma anche per ottenere la qualificazione alla Champions.

A Glasgow sono già al lavoro per poter dare un nuovo proprietario alla panchine dei Celtic, ed il prescelto è Enzo Maresca, attualmente nello staff di Guardiola al Manchester City. Dopo la finale di Champions, la dirigenza biancoverde si metterà in contatto con MAresca, per cercare di convincerlo ad accettare la proposta.

Enzo Maresca prima di arrivare al City, ha fatto l’allenatore del Parma nel 2021, ma l’esperienza con i Ducali è durata solamente 6 mesi, esonerato dopo 13 giornate in cui aveva raccolto 17 punti.