Inter, senti Guardiola: “Non conta la storia, andremo li per vincere”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa nel giorno del Media Day del club. Il tecnico spagnolo sembra più determinato che mai, e vuole il titolo ad ogni costo.

Inter, le parole di Pep a pochi giorni dalla finale

Come state vivendo questi giorni?

“Andremo a Istanbul per realizzare un sogno, cercheremo di fare una buona partita e vincere. Anche se non condivido questa opinione, capisco che tutto ciò che abbiamo fatto in tutti questi anni avrà senso per gli altri solo se vinceremo la Champions. E’ l’ultima partita della stagione: chi vincerà avrà la corona, conta quello che bisogna fare per battere l’Inter. È un sogno per noi essere qui. L’Inter ha più storia di noi, ma in finale conta come ti comporti in quella partita, non la storia”.

Le condizioni di Walker.

“Walker? Aveva un disturbo alla schiena, ieri non stava bene. Oggi stava un po’ meglio. Non volevamo rischiare e vedremo nei prossimi giorni”.

Sulla storia dell’Inter

“Sono molto ottimista per la finale, ma non posso negare la qualità degli avversari. Hanno molti buoni schemi, quindi dobbiamo difenderci molto bene. È una finale contro una squadra di alto livello e dobbiamo farcela. Siamo fiduciosi. Dobbiamo avere molto ritmo e pazienza. Il ritmo giusto è la cosa più importante in questo tipo di partite, più fai la partita con ansia, più diventa un problema… Loro sono abituati a dominare le partite in Italia. Sarà una partita con molte difficoltà. Non è facile attaccare il sistema difensivo che usa l’Inter”.