Juventus, annunciata l’uscita dalla Superlega | I dettagli

Juventus, il comunicato della società sull’uscita dalla Superlega

La Juventus, attraverso un comunicato stampa, ha annunciato la proprio uscita dal progetto Superlega. Dalla Spagna, nelle scorse ore, erano giunte notizie su una possibile lettera inviata dalla società bianconera agli altri due club fondatori della Superlega, Barcellona e Real Madrid. Pochi minuti fa la Juventus ha confermato le indiscrezioni: “Con riferimento alle indiscrezioni apparse sulla stampa odierna, Juventus Football Club S.p.A. informa di aver trasmesso una comunicazione agli altri due altri club che, come Juventus, non hanno esercitato il recesso dal Progetto Super Lega (Football Club Barcelona e Real Madrid Club de Futbol) al fine di avviare un periodo di discussione tra i tre club avente ad oggetto l’eventuale uscita di Juventus dal Progetto Super Lega.

La Società procederà alle eventuali comunicazioni dovute ai sensi di legge all’esito delle interlocuzioni e valutazioni in merito a quanto precede, precisando che molte delle ricostruzioni riportate dalla stampa circa i contenuti della comunicazione (ivi incluso qualsiasi riferimento a presunte minacce di eventuali sanzioni da parte della UEFA) non corrispondono al vero. Per maggiori informazioni sul Progetto Super Lega, si rinvia ai comunicati stampa diffusi dalla Società in data 19 aprile e 21 aprile 2021″