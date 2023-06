Milan, con l’uscita di Maldini cosa succederà sul mercato? | Lo scenario

Come dopo un terremoto, in casa Milan si iniziano a raccogliere i cocci per ripartire. L’inaspettato addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, esonerati da Gerry Cardinale, ha fatto crollare il castello di carte. Un epilogo lontano da ogni immaginazione, seppur sapendo quanto i rapporti tra il ds e il patron fossero non idilliaci.

Milan, cambia il mercato?

La domanda che molti tifosi si pongo è una sola: in ottica mercato cosa cambierà? Le ultime indiscrezioni riferiscono di una area tecnica affidata a Geoffrey Moncada. Il capo dello scouting rossonero verrebbe promosso a direttore sportivo, affiancato da Giorgio Furlani. Un duo che sarebbe inedito, di differente filosofia rispetto alla coppia che ha condotto verso lo scudetto. La vera svolta, tuttavia, sarà la figura del patron, Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird dovrebbe gestire molto più da vicino le dinamiche e gli affari della società, primo fra tutti l’affaire stadio. Un nuovo inizio di gestione american style? La realtà suggerisce che il futuro stia andando in questa direzione.