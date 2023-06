Milan, stabilita la griglia dei portieri della prossima stagione

Milan, si è ormai definita la composizione dei portieri per la prossima stagione. Oltre a Mike Maignan, padrone della porta e titolare inamovibile, saranno in rosa anche Sportiello, che arriva a parametro zero dall’Atalanta, e Mirante, quest’ultimo fresco di rinnovo.

Milan, due portieri in odor di addio

Assodato l’addio di Ciprian Tatarusanu, il cui contratto scadrà il 30 giugno, ci sono altre due posizioni da approfondire. La prima è quella di Davis Vazquez, giunto al Milan lo scorso gennaio dal Club Guarani. Il colombiano, molto probabilmente, andrà in prestito per fare esperienza oppure sarà ceduto a titolo definitivo. Una situazione simile è quella che sta vivendo Andreas Jungdal, nell’ultima stagione in prestito all’Altach. Sono solo sei le presenze accumulate nella squadra austriaca, anche a causa di un infortunio. Anche per lui la cessione è una opzione molto concreta.