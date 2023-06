Milan, un divorzio a tappe: la roadmap di Cardinale

Milan, si prospetta una separazione a tappe tra i rossoneri e il duo Maldini-Massara. Mentre per il primo la situazione dovrebbe delinearsi nei prossimi giorni, sul secondo c’è già qualche certezza in più.

Milan, Massara in sede: addio in via di definizione.

Sarà Frederic Massara, secondo quanto riferisce MilanNews, il primo a chiudere il rapporto con il club di Via Aldo Rossi. Pochi minuti fa, infatti, il braccio destro dell’ex capitano sarebbe arrivato in sede per proseguire i dialoghi con la proprietà. L’ufficialità del suo addio ormai e’ questione di ore, dopo di che sarà il turno di Maldini, per sancire la separazione.