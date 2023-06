Roma, mossi i primi passi per il rinnovo di Mourinho

Lo Special One discute con la società per il rinnovo

Nelle scorse settimane la permanenza di Mourinho era stata messa parecchio in discussione, soprattutto in seguito alla sconfitta in finale di Europa League ai danni del Siviglia. L’allenatore giallorosso aveva comunicato alla società capitolina la sua volontà di incontrare la dirigenza per discutere il proprio futuro. Questo incontro sembra esserci stato e si è concluso, a quanto pare, con esito positivo.

Roma, Mourinho vicino al rinnovo

Secondo quanto scrive sportitalia.com, sono stati aperti dei primissimi dialoghi per un possibile rinnovo di contratto di José Mourinho, il cui accordo con la Roma scade il 30 giugno 2024. Lo Special One è sulla panchina della Roma dal 2021 e ha più volte dimostrato la sua volontà di restare a Roma, soprattutto al termine di Roma-Spezia, quando ha fatto segno, una sorta di “resto qua“, ai tifosi che lo acclamavano.