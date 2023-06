UFFICIALE – Di Maria lascia la Juve: le parole del Fideo

Angel Di Maria non sarà più un giocatore della Juventus. Lo ha fatto sapere proprio il diretto interessato tramite un post sul suo profilo Instagram. Queste le parole dell’argentino: “Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata. Me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli, ma non è stato possibile. Me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito, ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio del quale ho fatto parte. Grazie a tutti i miei compagni per l’affetto che mi hanno riservato sin dal primo giorno, mi sono sempre sentito come a casa. Un grande saluto agli juventini per il loro affetto quotidiano. Un grande abbraccio. Vi porto nel cuore.”

I numeri dell’argentino in maglia bianconera

L’esperienza dell’ex PSG alla Juve non è stata di certo delle più esaltanti. Il Fideo ha saltato diverse partite per infortunio ma nonostante ciò ha ottenuto 40 presenze e solamente 8 gol in questa annata a Torino.