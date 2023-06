Calciomercato Inter, dopo la finale di Champions scatta l’assalto al talento italiano

L'Inter accelera per Vicario

L’Inter lavora anche sul mercato per la prossima stagione: la concentrazione dei nerazzurri è tutta focalizzata sulla finale di Champions League contro il Manchester City di sabato, ma proprio dopo l’ultimo atto della massima competizione internazionale ci sarà un’accelerata per un obiettivo di mercato.

Calciomercato Inter, accelerata per Vicario dopo la finale

Come riporta tuttomercatoweb, proseguono i contatti tra Inter e Empoli per Vicario: le parti sono più vicine per arrivare alla fumata bianca definitiva. Dopo la finale di Champions League l’accelerata decisiva con Vicario ad un passo dai nerazzurri.