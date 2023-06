Calciomercato Inter, irrompe il PSG per l’attaccante: sfuma l’obiettivo di Ausilio

L'Inter potrebbe essere beffata dal PSG per un obiettivo che inseguiva da tempo

L’Inter, dopo una stagione tra alti e bassi, si sta preparando al match più importante, ovvero la finale di Champions League: il 10 giugno, all’Ataturk di Istanbul, i nerazzurri affronteranno il Manchester City di Pep Guardiola. Nel frattempo non mancano le voci sul calciomercato, che sta per tornare il protagonista principale.

Inter, Thuram verso il PSG

Già dall’ultima sessione invernale del calciomercato si vociferava di un interesse dell’Inter per Marcus Thuram, figlio d’arte di Lilian: il calciatore si è reso protagonista anche al Mondiale, in cui ha perso la finale. Nelle ultime ore, però, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il PSG avrebbe fatto irruzione sul centravanti del Borussia Monchengladbach e, dunque, per la Beneamata si fa sempre più difficile la possibilità di mettere a disposizione di Simone Inzaghi il calciatore francese.