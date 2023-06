Calciomercato Inter, nuova idea per la fascia: arriva dalla Serie A

L’Inter è a poche ore dalla sfida più importante della stagione, contro il Manchester City, c’è già chi pensa al mercato, Beppe Marotta. Il ds nerazzurro ha il compito di sfoltire la rosa liberandosi degli esuberi che serviranno per fare mercato, inoltre dovrà colmare i vuoti che lasceranno i partenti Skriniar, Dumfries e via dicendo. Proprio per la fascia arrivano importanti novità, sembra che Marotta stia sondando un giocatore della Roma, probabilmente in uscita.

Inter, occasione Spinazzola

Leonardo Spinazzola è entrato nel mirino dell’Inter. I nerazzurri dovranno sostituire Dumfries e dare fiato a Dimarco ed il profilo del giallorosso è perfetto per ricoprire entrambe le fasce, qualora servisse. Marotta con un’offerta intorno ai 8mln di euro potrebbe aggiudicarsi il giocatore.